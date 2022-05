Rafael Santos Borré recuerda la Copa Libertadores previo a la final de la Europa League

El delantero colombiano no olvida su éxito con River Plate

Rafael Santos Borré afirmó que "jugar una final con el Eintracht Frankfurt es muy lindo", en alusión a la final de la Europa League que disputará el 18 de mayo en Sevilla ante el Rangers.

El exjugador del Villarreal y de River Plate, que a sus 26 años cumple su primera temporada en el conjunto alemán, recordó otra final que disputó, la de la Copa Libertadores con el conjunto ‘Millonario’, y destacó que "ésta será la primera en Europa".

"La Copa Libertadores suma como una experiencia. Son momentos diferentes", indicó el seleccionado de Colombia, quien se refirió a su compañero ‘Cafetero’ Alfredo Morelos, quien actualmente está en el Rangers, pero que no podrá jugar la final por lesión.

"Tuve la oportunidad de hablar con él. Es una lástima que no pueda estar en la final. Lo volveré a ver en la final, me une una gran relación", subrayó Santos Borré, quien espera llevarse la final porque el Eintracht Frankfurt "forma un grupo unido, tanto para atacar y defender, lo que ojalá pueda dar el título".

El delantero colombiano también hizo balance de su primer año en Alemania y lo calificó como "muy positivo".

"He aprendido mucho este año en Alemania. Aquí los equipos son muy directos, con transiciones rápidas, y allí nos gusta más el toque. En cuanto al equipo, me he adaptado a algunos movimientos e intento acoplarme al grupo", señaló Santos Borré.