Galatasaray pretende demandar al Liverpool por la lesión de una de sus estrellas

Héctor Cantú

El Galatasaray está considerado seriamente el iniciar un proceso de demanda en contra del Liverpool inglés por la lesión que sufrió en el partido de vuelta de los octavos de final, su jugador Noa Lang.

El club turco anunció que interpuso una queja ante la UEFA luego de que su futbolista se enganchara el dedo pulgar en las mallas que dividen la cancha de las gradas, situación que lo llevó a ser operado de emergencia.

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“Presentamos una queja ante los representantes de la UEFA después del partido. Ellos también hicieron sus investigaciones y evaluarán lo ocurrido”, detalló Eray Yazga, director deportivo del club.

Lo que el club pedirá ante el organismo rector del futbol europeo, será una solicitud de indemnización debido a que, desde su óptica, la malla, donde se lastimón Lang, era un peligro latente y no cumplía con las normativas de seguridad.

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El propio futbolista subió una imagen horas después de lo sucedido asegurando que la operación había salido bien, por lo que su tiempo de recuperación marcará el momento en el que pueda reincorporarse a sus actividades profesionales.

Se espera que sea la UEFA, quien luego de las investigaciones realizadas, anuncie si la demanda procederá a favor del Galatasaray que quedó eliminado en Anfield tras ser vapuleado 4-0 en casa de los ‘Reds’.