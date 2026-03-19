Publicación: jueves 19 de marzo de 2026

Héctor Cantú

Galatasaray pretende demandar al Liverpool por la lesión de una de sus estrellas

El equipo turco quiere tomar medidas legales ante el equipo inglés

El Galatasaray está considerado seriamente el iniciar un proceso de demanda en contra del Liverpool inglés por la lesión que sufrió en el partido de vuelta de los octavos de final, su jugador Noa Lang.

El club turco anunció que interpuso una queja ante la UEFA luego de que su futbolista se enganchara el dedo pulgar en las mallas que dividen la cancha de las gradas, situación que lo llevó a ser operado de emergencia.

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Mario Lemina se estrenó gomo goleador en la Champions League en el momento más oportuno para el Galatasaray
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“Presentamos una queja ante los representantes de la UEFA después del partido. Ellos también hicieron sus investigaciones y evaluarán lo ocurrido”, detalló Eray Yazga, director deportivo del club.

Lo que el club pedirá ante el organismo rector del futbol europeo, será una solicitud de indemnización debido a que, desde su óptica, la malla, donde se lastimón Lang, era un peligro latente y no cumplía con las normativas de seguridad.

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De acuerdo con The Athletic, hay algunos equipos que estarían interesados en el egipcio.
Al-Hilal, Saudi Pro League
Al-Ittihad, Saudi Pro League
Al-Qadsiah, Saudi Pro League
Barcelona, La Liga
Chicago Fire, MLS
Inter Miami, MLS
San Diego FC, MLS

El propio futbolista subió una imagen horas después de lo sucedido asegurando que la operación había salido bien, por lo que su tiempo de recuperación marcará el momento en el que pueda reincorporarse a sus actividades profesionales.

Se espera que sea la UEFA, quien luego de las investigaciones realizadas, anuncie si la demanda procederá a favor del Galatasaray que quedó eliminado en Anfield tras ser vapuleado 4-0 en casa de los ‘Reds’.

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