Publicación: jueves 28 de mayo de 2026

EFE

El Ballon d'Or se entregará el 26 de octubre en Londres

Será la edición #70 del prestigioso galardón.

La UEFA anunció este jueves que la ceremonia del Ballon d'Or se celebrará el próximo lunes 26 de octubre, por primera vez en Londres, en coincidencia con el 70 aniversario de la creación de la distinción por la revista France Football en 1956.

Presentado por esta publicación, que es propiedad del grupo L'Équipe, la concesión del premio es coorganizada con la UEFA desde 2024 y la elección de la sede de este año rendirá tributo al jugador inglés Stanley Matthews, ganador de la edición inaugural hace 70 años.

La UEFA destacó que la celebración de la gala en Londres continúa la expansión y fortalece el estatus global como marca del Balón de Oro, cuyos últimos ganadores fueron el francés del PSG Ousmane Dembélé y la internacional española del Barcelona Aitana Bonmatí, distinguida tres veces con el galardón.

Todos los ganadores de la gala del Ballon d'Or

Premio Sócrates: Fundación Xana
Club Femenil del Año: Arsenal
Club Varonil del Año: Paris Saint-Germain
Trofeo Gerd Müller Varonil: Viktor Gyökeres (53 goles)
Trofeo Gerd Müller Femenil: Ewa Pajor (43 goles)
Entrenador del Año: Luis Enrique, Paris Saint-Germain
Entrenadora del Año: Sarina Wiegman, Selección Inglesa
Trofeo Yashin Varonil: Gianluigi Donnarumma
Trofeo Yashin Femenil: Hannah Hampton
Trofeo Kopa Femenil: Vicky López
Trofeo Kopa Varonil: Lamine Yamal
Ballon d’Or Femenil: Aitana Bonmatí
Ballon d’Or Varonil: Ousmane Dembélé

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