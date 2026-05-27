El Ballon d'Or se entregará el 26 de octubre en Londres

EFE

La UEFA anunció este jueves que la ceremonia del Ballon d'Or se celebrará el próximo lunes 26 de octubre, por primera vez en Londres, en coincidencia con el 70 aniversario de la creación de la distinción por la revista France Football en 1956.

Presentado por esta publicación, que es propiedad del grupo L'Équipe, la concesión del premio es coorganizada con la UEFA desde 2024 y la elección de la sede de este año rendirá tributo al jugador inglés Stanley Matthews, ganador de la edición inaugural hace 70 años.

La UEFA destacó que la celebración de la gala en Londres continúa la expansión y fortalece el estatus global como marca del Balón de Oro, cuyos últimos ganadores fueron el francés del PSG Ousmane Dembélé y la internacional española del Barcelona Aitana Bonmatí, distinguida tres veces con el galardón.