Desiré Doué arrasó y se convirtió en Golden Boy

Redacción FOX Deportes

Desiré Doué de Paris Saint-Germain, recogió este lunes el trofeo Golden Boy 2025 que entrega el diario italiano TuttoSport y sucedió en el 'trono' a Lamine Yamal, ganador del galardón el año pasado.

L’emozione di Doué, vincitore del Golden Boy 2025: “È un onore vincere questo premio. Ringrazio la mia famiglia e il Psg…”💫#Tuttosport #GoldenBoy pic.twitter.com/iMHbUJOx9m — Tuttosport (@tuttosport) December 1, 2025

Doué, de 20 años, acumuló 450 puntos en las votaciones de 500 posibles y se convirtió en el vigésimo tercer Golden Boy desde el nacimiento del trofeo que se entrega al mejor jugador menor de 21 años.

El extremo galo, que conoció los resultados el mes pasado, consiguió en 2025 el triplete con PSG a las órdenes de Luis Enrique, con quien jugó 61 partidos, anotó 16 goles (uno en la final de la Champions League ante Inter) y dio 14 asistencias.

Un galardón que han ganado grandes jugadores como Lionel Messi (2005), Cesc Fábregas (2006), Kylian Mbappé (2017), Pedri (2021) o Jude Bellingham (2023).

"Estoy agradecido de haberme convertido en futbolista profesional; es el sueño de todo niño. He ganado muchos trofeos y aún quedan muchos por ganar, tanto a nivel colectivo como individual. Puedo garantizar trabajo duro y disciplina para el resto de mi carrera", apuntó Doué tras recoger el galardón.