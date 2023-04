¿Cuántos mexicanos quedan en Champions o Europa League?

De los tres mexicanos que quedaban en competencias europeas, solo sobrevive uno… el que no juega.

El Sevilla del ‘Tecatito’ Corona es el único club con mexicanos en su plantilla que subsiste en las competencias internacionales de la UEFA, llámense Champions o Europa League.

Con la eliminación del Napoli del ‘Chucky’ Lozano a manos del Milan y la caída del Feyenoord contra la Roma, también se marcha la participación ‘azteca’ en estas grandes ligas, pues lo cierto es que en estos momentos no se sabe si Corona sigue tocado o simplemente el técnico no lo contempla, pues el mexicano simplemente no ha jugado un solo partido desde que se lastimó el 12 de agosto en La Liga.

Así fue la participación de los ‘legionarios’ en esta jornada fatídica en Europa:

Hirving Lozano:

· 56 minutos con el Napoli

· Empate 1-1 contra el Milan

· Eliminado (2-1 global) de la Champions League

Santiago Giménez:

· 120 minutos con el Feyenoord

· Expulsado al 120’

· Derrota 4-1 contra la Roma

· Eliminado (4-2 global) de la Europa League

Jesús Corona:

· No fue convocado

· Victoria 3-0 contra Manchester United

· Clasificado (5-2) a semifinales de la Europa League

'Chucky' Lozano se reconforta con el título de la Serie A El mexicano habló tras la eliminación del Napoli en Champions League

Primera expulsión para Giménez por dejar los tachones arriba para contactar directamente con la espinilla de Mancini, quien al final se burló del mexicano y de su ataque de frustración.

Lo cierto es que los tres equipos antes mencionados enfrentaron a clubes más poderosos, pero únicamente el Sevilla pudo romper las quinielas y continuar con ese romance inexplicable que tiene en la Europa League. Quizá en la siguiente eliminatoria frente a la Juventus, el mexicano sea contemplado.

Los sueños de gloria de Napoli y Feyenoord se extinguieron, pero al menos podrán enfocarse de lleno en mantener el liderato en sus respectivas ligas y conquistar algo que ya es suficientemente grande.