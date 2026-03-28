Sergio Pérez, "su mejor carrera del año", pero siguen sin sumar

Héctor Cantú

Las sensaciones amargas continúan para Sergio ‘Checo’ Pérez en la temporada 2026 luego de finalizar, por tercera ocasión consecutiva, sin sumar puntos.

Cadillac se mantiene como una de las dos únicas escuderías que luego de los tres primeros Grandes Premios, aún aparece con cero unidades en la clasificación de escuderías.

Definitivamente no fue un buen sábado para 'Checo' Pérez

A pesar de ello, para Sergio Pérez la carrera de Japón, en la que acabó en el lugar 17, ha sido la mejor hasta el momento.

“Ésta ha sido nuestra mejor carrera en lo que va de año. Hemos experimentado un gran progreso en un corto espacio de tiempo y podemos estar contentos de haber cruzado la meta con ambos coches una vez más", sentenció al finalizar el premio en el país del Sol Naciente.

SP11’s strongest showing of 2026 🤝



Three races, three checkered flags. The progress is clear and our pace is only getting stronger. pic.twitter.com/BKK7ZfFaJY — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) March 29, 2026

Para el mexicano, más allá de los puestos en los que terminaron él y su coequipero Valteri Bottas, se valora mucho más el que hayan sido mejores y más rápidos que Aston Martin.

“Hemos sido bastante más rápidos que Aston Martin y hemos visto que nuestro ritmo está mejorando. Esperemos que las mejoras que llevemos a Miami nos permitan ser mucho más competitivos", declare.

Luego de tres jornadas, Mercedes se mantiene como líder en la clasificación de constructores con 135, seguido de Ferrari (90) y McLaren (46; Cadillac y Aston Martin se mantienen en los últimos lugares sin puntos.