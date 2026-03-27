'Checo' Pérez saldrá 19°, pero para él, "es algo positivo"

EFE

Sergio Pérez, quien saldrá 19° el domingo en el Gran Premio de Japón a bordo de su Cadillac, sorprendió al asegurar que el resultado y la posición es positiva para el equipo debutante, de cara a la tercera carrera de la temporada.

"El resultado y la posición es buena para el equipo, pero aún tenemos más potencial", explicó 'Checo' Pérez, subcampeón del mundo en 2003 y que, tras uno años de ausencia, regresó este año a la 'gran carpa'.

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"Hemos tenido algunos problemas con la gestión de la energía. Espero que mañana podamos optimizarla, ya que hay mucho tiempo que tenemos que ganar", comentó Pérez, quien cuenta seis victorias y 39 podios en su carrera.

"Nuestro objetivo es terminar la carrera, y espero que mañana podamos estar ahí, en la lucha", manifestó 'Checo' en torno a la carrera de Suzuka, donde tiene la esperanza de ganar sus primeros puntos.