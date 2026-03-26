¿Oxidado? Sergio Pérez responde a quienes dudan de él

Héctor Cantú

El piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio Pérez, respondió a las voces que lo llamaron "oxidado", tras los resultados obtenidos en las pasadas dos carreras de la temporada 2026.

El nuevo piloto de la escudería Cadillac aseguró que no está fuera de ritmo y, por el contrario, ha demostrado estar a un nivel muy alto a pesar de haber estado fuera de competencia durante todo el 2025.

El choque de Valtteri Bottas que frustró los planes de 'Checo' Pérez

Fue la leyenda del automovlismo, Mario Andretti, quien aseguró que tanto Checo, como su coequipero, Valteri Bottas, se han mostrado "oxidados" en esta inicio de temporada en donde les ha costado obtener buenos resultados sobre el asfalto.

"Para ser honestos, creo que hemos estado rindiendo a un nivel muy alto" confirmo el piloto tapatío antes de correr el GP de Japón.

En la carrera tuvimos escenarios muy diferentes, sufrimos mucho daño. Así que no ha sido algo realmente sencillo. Shanghái no fue un fin de semana sencillo, tuve mucho daño en la carrera", detalló Pérez.

IT'S RACE WEEK ONCE AGAIN 😍



We're heading to Suzuka for Round 3! 🇯🇵#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/T2tiHrZ7jq — Formula 1 (@F1) March 23, 2026

Hasta el momento y luego de 55 vuletas cmopletadas por ambos pilotos, ninguno de los dos ha podido sumar los primeros puntos para su nuevo equipo, un escenario que intentarán revertir en Japón este fin de semana.