Max Verstappen, el favorito del América para ganar el GP de México

Brian Rodríguez, delantero del América, visitó al neerlandés Max Verstappen, piloto de la escudería Red Bull, para pedirle que triunfe en el Gran Premio de México que se correrá este domingo.

"Le dije que deseamos que gane esta carrera de México; él me dijo que le gusta mucho el América", afirmó Brian luego de obsequiar al piloto una camiseta de las Águilas con el uno en la espalda, número que lleva Max en su auto, junto al apellido del neerlandés.

Rodríguez, quien un día antes anotó el gol con el que el América rescató un empate 2-2 ante Mazatlán en la decimoquinta jornada del Apertura del fútbol mexicano, estuvo presente en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde este domingo se correrá la décima edición del Gran Premio de Fórmula Uno de México.

Al sudamericano lo acompañaron Israel Reyes y Alan Cervantes, también jugadores del América.

De los tres, Brian fue el más solicitado entre los aficionados que visitaron el Autódromo para tomarse fotografías y firmar algunos autógrafos.

MAX ES DEL AME 🔥🦅



Verstappen recibió la playera del América con el número 1️⃣



Brian Rodríguez, Alan Cervantes e Israel Reyes los responsables 🫶🏼#TeDaMásEmociones pic.twitter.com/oDNOmh5QHL — La Octava Sports (@laoctavasports) October 25, 2025

El trío de jugadores estuvieron en el 'hospitality' de Red Bull, donde recibieron camisetas de la escudería para luego reunirse con Verstappen en los boxes del equipo.

Max, quien marcha tercero en el campeonato de F1, recibió con sorpresa la playera del América, intercambió algunas palabras con los tres jugadores, posó con ellos para varias fotografías y regresó a ponerse a punto para enfrentar la clasificación de este sábado.

Brian Rodríguez, habitual en las convocatorias de su país del seleccionador argentino Marcelo Bielsa, renovó el pasado viernes su contrato con el América hasta el verano del 2029.

El artillero de 25 años que llegó a las Águilas en el Apertura 2022, ha disputado en el equipo 122 partidos, suma 31 goles y 20 asistencias. Ha sido parte fundamental en el tricampeonato obtenido por las Águilas en el Apertura 2023, Clausura y Apertura 2024.

Brian Rodríguez, quien fue tercer lugar con su selección en la Copa América 2024, busca mantenerse en alto nivel para jugar su primera Copa del Mundo en el 2026.

"Lo del Mundial ahora es muy cercano, era importante mantenerme al nivel que traigo en el América, fue la mejor decisión renovar; opté por estar en el lugar donde me siento feliz", dijo el delantero luego de alargar su compromiso con las Águilas.