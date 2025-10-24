América le arrebató el 'dulce de la boca' a Mazatlán

Redacción FOX Deportes

La jornada de viernes terminó con intensidad en el Estadio El Encanto, donde Mazatlán y América empataron 2-2 en un duelo lleno de drama y emociones. Apenas al minuto 9, Kevin Álvarez adelantó a las Águilas con un disparo cruzado que silenció al público local, pero la respuesta fue inmediata: Bryan Colula igualó al 17’ con un cabezazo impecable que devolvió el ánimo al puerto.

El ritmo no bajó y el conjunto sinaloense aprovechó su momento. Al 30’, Mauro Zaleta sorprendió a la zaga visitante con un remate dentro del área para el 2-1, haciendo vibrar las tribunas. América buscó recuperar el control, pero Mazatlán cerró espacios y se defendió con orden, resistiendo los embates antes del descanso.

En el complemento, las Águilas adelantaron líneas y arrinconaron al rival. El dominio se tradujo en llegadas, pero el gol se negaba: un tiro libre de Brian Rodríguez se estrelló en el travesaño y la ansiedad crecía. Hasta que al 89’, el uruguayo aprovechó un penal y marcó el 2-2, desatando el grito visitante y dejando helada la fiesta local.

Con el empate, América alcanzó 31 puntos y se mantiene en zona de liguilla directa, mientras Mazatlán llegó a 13 unidades, aún lejos del play-in y con poco margen de error en el cierre del torneo.