El abuso del América sobre Mazatlán no tiene nombre

Enrique Gómez

Después de haber recibido 10 goles por parte del América en los últimos dos enfrentamientos, es válido cuestionarse si alguna vez el Mazatlán ha podido ganarle un partido oficial al equipo azulcrema.

Y la respuesta es nunca como visitante, pero sí alguna vez en el Estadio ‘Kraken’, sede del duelo para esta Jornada 15 del Apertura 2025, donde el equipo sinaloense podría quedar oficialmente eliminado.

La última vez que estos dos equipos se vieron, el marcador fue de 5-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes y la última vez que se enfrentaron en Sinaloa el electrónico fue exactamente el mismo. Es decir, contando los últimos dos duelos directos, hay una diferencia de -10 para el conjunto del Pacífico.

Tampoco es imposible que el Mazatlán le gane a las Águilas, pero solo ha sucedido una vez en la historia.

Así el historial entre ambos equipos desde que los ‘Cañoneros’ aparecieron en la Liga MX en 2020:

· 10 partidos disputados

· 1 triunfo para Mazatlán, 1 empate y 8 derrotas

· Último encuentro: América 5-0 Mazatlán

· Fecha del único empate: febrero 2024 (2-2)

· Fecha de la única victoria mazatleca: febrero 2022 (2-1)

· Máxima goleada: América 6-0 Mazatlán, enero 2023

· 30 goles a favor del América y 7 en contra

· Balance de -23 goles para Mazatlán

Ya, quedó claro el punto, solo un último dato: Mazatlán jamás se ha ileso (sin recibir gol) ante las Águilas.

Las diferencias son demasiado grandes. Por más de que se trate del equipo con más títulos de la Liga MX ante el club más joven de la Primera División, este abuso está fuera de cualquier proporción y si el equipo de casa no lo detiene, podría quedar eliminado en esta misma jornada, a menos que San Luis y Atlas no ganen sus partidos.

Con sus 29 puntos, el América se presenta ante la más dócil de sus víctimas en busca de arrebatar el liderato del Apertura 2025, al menos por una noche.