¿Y el Toluca? América depende de sí mismo para terminar como líder

Enrique Gómez

Hasta antes de la antepenúltima jornada de la Liga MX, el América depende de sí mismo para terminar el torneo en primer lugar, pero ¿cómo es eso posible si tiene dos puntos menos que el 'todo poderoso' Toluca?

Las Águilas visitan al Mazatlán en el día inaugural de esta Jornada 15 del Apertura 2025 y de ganar, estarán muy cerca de finalizar la fase regular del torneo en el liderato, algo por demás sorprendente en épocas donde el Toluca está arrasando en el futbol mexicano con una diferencia de goles de +23.

Pero como los puntos son los que definen las posiciones en los torneos de futbol, América depende 100% de sí mismo para clasificar a la Liguilla en el primer lugar por una sencilla razón: enfrenta al Toluca en la Jornada 17 del certamen; o sea, puede sumar y evitar que el equipo rojo puntúe.

Así los últimos partidos de las Águilas en la fase regular del Apertura 2025:

· Mazatlán, visitante

· Club León, local

· Toluca, visitante

Los dos próximos compromisos de las Águilas son ante clubes al borde de la eliminación. De hecho, si vence al Mazatlán y alguno entre San Luis y Atlas gana su próximo partido, el equipo sinaloense estará 'descalificado'. La misma situación vive el León, que este fin de semana recibe en casa a Pumas.

En cambio, Toluca sí que será un gran desafío, pues por algo es el líder del torneo y tiene una bestial cuota de 39 goles a favor (10 más de los que ha anotado el club azulcrema, el segundo competidor con más anotaciones) y venció a las Águilas en la final del Clausura 2025 y en el Campeón de Campeones, sin embargo, son un solo triunfo en el Estadio Nemesio Diez, el club capitalino le arrebatará el liderato y pondrá un estatuto.

Claro, lo primero es que gane sus próximos dos partidos y que disipe todo rastro de dudas, pues vaya que sufrió en demasía contra el sotanero Puebla en el compromiso de media semana.