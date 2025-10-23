La Roma se llena de dudas y vuelve a perder en la Europa League

EFE

El Viktoria Plzen conquistó el Estadio Olímpico al vencer por 2-1 a la Roma, que, liderado por el argentino Paulo Dybala, estuvo cerca de empatar en numerosas ocasiones sin suerte alguna, en la Europa League.

Paulo Dybala llegó a 200 goles en su carrera, pero no hubo más que festejar para una 'Loba', que ha venido a la baja.

Tras la derrota por 0-1 ante el Inter del pasado fin de semana, los de Gian Piero Gasperini atraviesan un momento de dudas en plena pelea por el liderato de la Serie A y se quedan en mitad de tabla en la segunda competición europea con tres puntos de nueve posibles.

El equipo 'giallorosso' recibió dos goles en apenas tres minutos en el ecuador de la primera parte, del ghanés Prince Adu y el francés Cheick Souare, pero reaccionó con tiempo de sobra por delante (54') con el penal de Dybala.

Desde ese momento hasta el final del partido ka Roma asedió al Plzen y llegó a rematar hasta en 20 ocasiones, ocho de ellas a puerta, aunque sin puntería de cara a gol para desesperación de su entrenador.

A los de Gasperini, que ya suman tres derrotas consecutivas como locales, les espera una complicada visita a la casa del Sassuolo este domingo.