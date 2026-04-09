Publicación: miércoles 15 de abril de 2026

EFE

Emiliano Martínez, disponible para enfrentar a Bologna en la Europa League

El argentino apunta a reaparecer en la vuelta de los cuartos de final.

El argentino Emiliano 'Dibu' Martínez, portero del Aston Villa, estará disponible para jugar la vuelta de cuartos de final de la Europa League contra el Bologna, donde su equipo defiende un 1-3 de la ida, después de perderse el encuentro ante el Nottingham Forest, de la Premier League, por problemas musculares.

El técnico del Aston Villa Unai Emery, expresó en la rueda de prensa previa al duelo:

"Hoy entrenó con nosotros. Si todo va bien estará disponible y decidiremos si juega. Es un tipo y un portero fantástico y está lista. Esta jugando a un gran nivel y estamos muy orgullosos de él".

Aston Villa goleó a Newcastle y se acercó en la Premier League

Aston Villa 4-1 Newcastle
Ollie Watkins adelantó a los locales al minuto de partido
Aston Villa goleó 4-1 a Newcastle para meterse de lleno a la pelea por el cuarto lugar de la Premier League
Fabian Schär igualó los cartones al 18
Ian Maatsen recuperó la ventaja para Aston Villa
Primer gol del lateral esta temporada en la Premier League
Un autogol de David Burn significó el 3-0 a favor de los 'Villanos'
Amadou Onana cerró la cuenta al 75
Aston Villa ocupa la sexta posición y está a un punto de Manchester City

En el primer encuentro, los ingleses se impusieron con autoridad por 1-3, resultado que les otorga ser favoritos para conseguir una plaza en semifinales.

"Estamos listos para mañana. Espero que mis jugadores sigan el plan de juego que tenemos para mañana. Por supuesto que tenemos un buen resultado, pero el resto es enorme. Cuando el encuentro empiece, vamos a estar 100 % enfocados y pelearemos más de lo que hicimos en el primer partido".

El Aston Villa pelea por el superliderato en al Europa League

Con gol de Jadon Sancho, el Aston Villa sumó tres puntos y se puso a un punto del Galatasaray
Con gol de Jadon Sancho, el Aston Villa sumó tres puntos y se puso a un punto del Galatasaray
Con gol de Jadon Sancho, el Aston Villa sumó tres puntos y se puso a un punto del Galatasaray
Con gol de Jadon Sancho, el Aston Villa sumó tres puntos y se puso a un punto del Galatasaray
Con gol de Jadon Sancho, el Aston Villa sumó tres puntos y se puso a un punto del Galatasaray
Con gol de Jadon Sancho, el Aston Villa sumó tres puntos y se puso a un punto del Galatasaray
Con gol de Jadon Sancho, el Aston Villa sumó tres puntos y se puso a un punto del Galatasaray
Con gol de Jadon Sancho, el Aston Villa sumó tres puntos y se puso a un punto del Galatasaray
Con gol de Jadon Sancho, el Aston Villa sumó tres puntos y se puso a un punto del Galatasaray
Con gol de Jadon Sancho, el Aston Villa sumó tres puntos y se puso a un punto del Galatasaray

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS