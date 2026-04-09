Emiliano Martínez, disponible para enfrentar a Bologna en la Europa League

EFE

El argentino Emiliano 'Dibu' Martínez, portero del Aston Villa, estará disponible para jugar la vuelta de cuartos de final de la Europa League contra el Bologna, donde su equipo defiende un 1-3 de la ida, después de perderse el encuentro ante el Nottingham Forest, de la Premier League, por problemas musculares.

El técnico del Aston Villa Unai Emery, expresó en la rueda de prensa previa al duelo:

"Hoy entrenó con nosotros. Si todo va bien estará disponible y decidiremos si juega. Es un tipo y un portero fantástico y está lista. Esta jugando a un gran nivel y estamos muy orgullosos de él".

Aston Villa goleó a Newcastle y se acercó en la Premier League

En el primer encuentro, los ingleses se impusieron con autoridad por 1-3, resultado que les otorga ser favoritos para conseguir una plaza en semifinales.

"Estamos listos para mañana. Espero que mis jugadores sigan el plan de juego que tenemos para mañana. Por supuesto que tenemos un buen resultado, pero el resto es enorme. Cuando el encuentro empiece, vamos a estar 100 % enfocados y pelearemos más de lo que hicimos en el primer partido".