Aston Villa tiene nuevo goleador para pelear por la Premier League

Redacción FOX Deportes

Aston Villa contrató al delantero inglés Tammy Abraham quien aterriza en Birmingham procedente del Besiktas, a cambio de 20 millones de euros, según informó este martes el club inglés.

🎶 Woah, Tammy, Tammy… 🎶



Aston Villa is delighted to announce the signing of Tammy Abraham on a permanent transfer! 💜 pic.twitter.com/WfoSdbJLSL — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 27, 2026

El futbolista de 28 años firmó un contrato de cuatro temporadas y media y vuelve a Inglaterra cinco años después de su última experiencia en la Premier League.

El canterano del Chelsea disputó más de medio centenar de partidos con los 'Blues' además de encadenar varias cesiones, antes de marcharse a la Roma.

Ready to do it all again 🟣 🔵 pic.twitter.com/5VHjoewaQr — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 27, 2026

Una de las cesiones fue al Villa, en la temporada 2018-2019, cuando el equipo estaba en la segunda división. Abraham dejó un buen recuerdo en Villa Park y fue el máximo goleador del equipo esa temporada contribuyendo a que los 'Villanos' ascendieran a la Premier League.

El delantero inglés era propiedad de laRoma, que esta temporada lo había cedido al Besiktas, pero los turcos activaron esta semana la cláusula para ficharlo por 11 millones de libras y poder venderlo al Villa. Su primer partido podría ser el fin de semana contra el Brentford.