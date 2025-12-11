El Betis le 'llena la canasta' al Dinamo Zagreb a domicilio

Héctor Cantú

El Betis ha conseguido una valiosa victoria en la Europa League que le mantiene en posiciones de avanzar a la ronda siguiente, luego de vencer a domicilio a Dinamo Zagreb.

Ha sido un partido redondo para el equipo español que sacó la casta a pesar del ambiente gélido que enmarcó este encuentro en el que logró su cuarta victoria del certamen.

Para los locales, la suerte no estuvo de su lado. En siete minutos se selló una derrota que terminó siendo dolorosa, no tanto por el resultado, sí por las formas.

Al minuto 31, un autogol de Sergi Domínguez en su intención de despejar el balón, terminó en las redes permitiendo que el equipo Sevillano tuviera un mejor control del encuentro y propinando un golpe anímico importante para los de casa.

Antony pounces on the chaos at the back and push Real Betis further ahead 🎯 pic.twitter.com/3yX4dkxRq9 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 11, 2025

Tres minutos después Rodrigo Riquelme aprovechó una gran jugada de asociación dentro del área para definir ante la salida del encuentro y volver, mucho más complicado, que el equipo local viniera de atrás para recuperarse.

La debacle llegó cuatro minutos después, cuando un error de comunicación entre el defensor Bruno Goda y el arquero Ivan Filipovic, terminaron por entregar el balón a Antony. El brasileño, con el arco abierto, no tuvo problema para golpearlo y enviarlo al fondo de las redes.

El 3-0 fue demoledor para el Dynamo que, aunque tuvo algunos acercamientos, no pudo venir de atrás y colocarse en la pelea por sumar unidades.

A tres minutos del final del encuentro Sandro Kulenovic tuvo la opción de máximo peligro para los de casa, pero su disparo, frente al arco, temrinó siendo bien atajado por Alvaro Valles para mantener su arco imbatible.

Pero la jugada solo sería un serio aviso para el arco verdiblanco, que un minuto después, en un tiro de esquina por izquierda, se vio perforado gracias a un cabezazo certero de Niko Galesic.

Y así como el Betis tuvo una tarde de aciertos, también tuvo un episodio lamentable en una jugada que pudo haber sido el cuarto tanto para los españoles. Cédric Bakambú falló un gol hecho, frente al arco, al estrellar su disparo en el larguero.

Los tres puntos obtenidos deja al Betis en la segunda posición de la Europa League con 14 unidades, una menos que el Mydtjylland que también ganó su compromiso para quedrse como líder indiscutible.