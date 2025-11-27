Publicación: viernes 28 de noviembre de 2025

Reuters

Real Betis extiende su relación con Manuel Pellegrini

El técnico se mantendrá al frente del equipo.

Manuel Pellegrini seguirá siendo entrenador del Real Betis hasta mediados de 2027, anunció el viernes el equipo español al dar a conocer la ampliación del contrato del chileno.

"El Real Betis Balompié y Manuel Pellegrini han ampliado su vinculación por una temporada más. De esta manera, el entrenador chileno dirigirá al equipo bético hasta junio de 2027", dijo el club en un comunicado.

Pellegrini llegó al Betis a mediados de 2020 y llevó al equipo a ganar la Copa del Rey en 2022.

¿Contra quién juegan Roma, Porto y Betis en la Europa League?

Aston Villa: Salzburg, Maccabi Tel-Aviv, Young Boys y Bologna (local); Feyenoord, Fenerbahce, Basel y Go Ahead Eagles (visitante).
Betis: Feyenoord, Lyon, Nottingham Forest y Utrecht (local); Dinamo Zagreb, PAOK, Ludogorets y Genk (visitante).
Fenerbahce: Aston Villa, Ferencaros, Nice y Stuttgart (local); Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, Steaua Bucarest y Brann (visitante).
Feyenoord: Aston Villa, Celtic, Sturm Graz y Panathinaikos (local); Betis, Braga, Steaua Bucarest y Stuttgart (visitante).
Olympique Lyon: Salzburg, PAOK, Basel y Go Ahed Egles (local); Betis, Maccabi Tel-Aviv, Young Boys y Utrecht (visitante).
Porto: Rangers, Estrella Roja, Nice y Malmo (local); Salzburg, Viktoria Plzen, Nottingham Forest y Utrecht (visitante).
Roma: Lille, Viktoria Plzen, Midtjylland y Stuttgart (local); Rangers, Celtic, Nice y Panathinaikos (visitante).

"La verdad muy contento. Han sido cinco años espectaculares", dijo Pellegrini en rueda de prensa después de que se anunciara su continuidad. "Era la prioridad seguir aquí y me alegro mucho de haber podido llegar a un acuerdo".

La extensión del vínculo parecía poner fin a las esperanzas de que Pellegrini sea entrenador de la Selección Chilena, pero el DT no descartó de plano esa posibilidad.

"Siempre he dicho también que para mí es importante intentar terminar mi carrera, poder dirigir la selección, poder dirigirla en un Mundial, en una Copa América. Ya veremos en el futuro si esa posibilidad se da o no se da, pero siempre dije que la prioridad la tenía el Betis porque es el club donde estoy".

Un gol le bastó al Betis para derrotar al Alavés

El argentino Giovani Lo Celso fue el autor del gol de la victoria del Betis 1-0 sobre Alavés en la segunda fecha de La Liga

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS