Manuel Pellegrini, otro candidato para dirigir a Brasil

EFE

La selección de Brasil se ha puesto en contacto con el entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, para sondear la posibilidad de que se ponga al frente de una "canarinha" en crisis, reveló este martes el diario chileno La Tercera.



La publicación, que insiste en que la prioridad del técnico chileno seguiría siendo el combinado nacional de su propio país, cita a una fuente del equipo andaluz, protagonista de una buena temporada en España, donde marcha en sexta posición de la tabla, muy cerca de los puestos que dan acceso directo a la Champions.

Ademas, ha avanzado con éxito a la ronda de cuartos de final de la Conference League, por primera vez en 27 años, un hito en la historia más reciente del club.



“Lo que nosotros sabemos es que un intermediario de la selección brasileña se contactó con el entorno de Pellegrini. Nosotros estamos seguros que el chileno despierta un gran interés en el mercado, sobre todo, por lo que ha hecho en nuestro club en las últimas cinco temporadas", explica la fuente a La Tercera.



"Lo que nos dijeron es que el interés de Brasil es serio, pero también estamos conscientes de que tiene contrato acá hasta junio de 2026”, agregó la fuente, no identificada por la publicación, sobre la opción de que "el ingeniero" pudiera sustituir a Dorival Junior, despedido tras la goleada sufrida ante Argentina (4-1) en la última fecha de eliminatorias para el Mundial 2026.



Pellegrini se suma así a una lista de deseos de la federación brasileña (CBF) en la que destaca como primera opción Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, junto al joven Filipe Luis, quien dirige los destinos del popular Flamengo, o el portugués Jorge Jesús.



La Tercera también cita en su nota unas antiguas palabras atribuidas al antiguo vicepresidente de la CBF, Marcos Ferreira, para reforzar la idea de que Pellegrini es un viejo anhelo de Brasil.



“Conozco a Manuel Pellegrini, pero no su filosofía de juego. No nos hemos puesto de lleno a buscar un reemplazante, pero el nuevo DT tiene que ser alguien que cambie la mentalidad y la manera de actuar de los jugadores. La imposibilidad de que sea extranjero es un paradigma bobo, lo que necesitamos son resultados”, afirmó.



Pellegrini tiene un buen cartel en toda Sudamérica: en 2020 fue la federación de Ecuador la que sondeó su incorporación y en 2021 el turno fue para la de Colombia, ambas sin éxito.

Igualmente se conoce que Chile, sumido en una grave crisis económica y deportiva, última en las clasificatorias y casi fuera del Mundial 2026, aspira a retornar a su hijo pródigo, pero al parecer el obstáculo es que Pellegrini quiere un proyecto a largo plazo en el que él asuma toda la responsabilidad de la selección, desde las categorías inferiores, algo que no sienta bien en el seno de la federación.



“Siempre digo que es mi país y me encantaría terminar mi carrera dirigiendo a la Selección, pero cuando tenga un proyecto serio. Si pienso que por ser Manuel Pellegrini voy a llevar al equipo chileno al Mundial, me equivocaría”, afirmó tiempo atrás el chileno en diálogo con Canal Sur Radio de Andalucía.