El "fracaso" legendario con el que inició la era de Arbeloa en el Real Madrid

Redacción FOX Deportes

Dicen que ser técnico del Real Madrid es un sueño hecho realidad, pero vaya presentación de pesadilla la que tuvo Álvaro Arbeloa al frente del equipo.

En su primer partido como entrenador 'merengue' tras el despido de Xabi Alonso por perder la final de la Supercopa, Arbeloa asumió la culpa por la eliminación del equipo en los octavos de final de la Copa del Rey (3-2) contra el Albacete, un club que milita en la segunda división de España.

“En este club, siempre, empatar ya es malo y una tragedia, imaginate una derrota como esta. Es dolorosa. Nos duele a todos, y más contra un equipo de una categoría inferior, aunque cualquier equipo te propone una gran dificultad, ya pasó contra el Talavera. Si alguien es el responsable y el culpable de esta derrota soy yo porque soy el que ha tomado las decisiones sobre la alineación, los cambios y cómo queríamos jugar. Yo solo puedo agradecer a los jugadores su recibimiento y toca recuperarles anímica y físicamente”, comentó el entrenador tras el batacazo con el que inició su etapa al frente del club.

Las postales de la eliminación del Real Madrid en Copa del Rey

“Lo dije ayer, no tengo miedo al fracaso. Y el que quiera calificar esta derrota como fracaso lo entiendo perfectamente. El fracaso está de camino al éxito, no están en direcciones opuestas. Esto me va a hacer mejorar a mi y a todos. No tengo miedo a esa palabra. He fracasado mucho en mi vida, sufriendo eliminaciones coperas peores que ésta y tengo toda la ilusión de volver mañana a trabajar a Valdebebas a trabajar con mis jugadores”, aseguró.

Arbeloa defendió su convocatoria y a los jugadores

Aunque el estratega optó por dejar fuera de su primera nómina a jugadores como Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham y Rodrygo, quienes no hicieron el viaje (pese a no estar lesionados), no considera que esta decisión haya sido la causal de la eliminación, pues el plantel elegido ya era lo suficientemente competente, al menos en el papel, como para superar con claridad la aduana de los octavos de final.

“Estaba convencido de que la convocatoria era la adecuada. Y lo sigo pensando ahora. Cualquier jugador del Real Madrid es muy autoexigente. En el vestuario no había nadie contento. Mañana a las 11:00 estaremos en Valdebebas dispuestos a mejorar, trabajar e ilusionarnos por el partido del sábado. Los grandes equipos se demuestran en estos momentos”, añadió.

“Lo que he visto ha sido jugadores que han querido ganar, que se han esforzado y hacer lo que les he pedido. No les puedo reprochar absolutamente nada su actitud durante el partido de hoy. Entiendo al aficionado del Real Madrid por la exigencia que nos pone, por nuestra historia”, aseguró.

Luego de esta doble derrota en torneos de copa, el Real Madrid retoma su camino en La Liga el 17 de enero contra el Levante, donde buscará recortar la desventaja de cuatro puntos que tiene con el líder Barcelona.