Alineación sorpresa; así debutó Álvaro Arbeloa como técnico del Real Madrid

Héctor Cantú

El camino de Álvaro Arbeloa al frente del Real Madrid ha dejado en claro una cosa: no habrá rastro alguno del equipo que dirigió Xabi Alonso.

Su primera prueba, con poco más de 24 horas de trabajo, ha dejado en claro que Arbeloa busca recuperar las mejores versiones de sus jugadores, que habrá rotaciones para futbolistas con mucho desgaste, y que utlizará jugadores de categorías inferiores a quienes conoce bien.

Contra el Albacete, las sorpresas no se han hecho esperar. Arbeloa ha dado descanso a Thibaut Courtois y ha apostado por la presencia de Andryv Lunin como su sustituto. No obstante, la mayor parte de los cambios los hizo en la línea defensiva.

Arbeloa apostó por sus centrales inamovibles Huijsen y Asencio, pero por las bandas dio la titularidad a Fran García por la izquierda y a David Jiménez por la derecha.

En la mediacancha también ha enviado dos movimientos importantes, apostando por Jorge Cestero, a quien considera el mejor 6 del futbol mundial.

Finalmente en la delantera también ha apostado por darle minutos a Franco Mastantuono que se fue diluyendo en los banquillos en la era de Alonso.

Así Arbeloa busca tener ideas y piernas frescas, además de favorecer la competición en cada una de las líneas.