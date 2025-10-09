El Real Madrid está llevando a Franco Mastantuono como debe ser

EFE

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, elogió "la forma" como el Real Madrid y el entrenador Xabi Alonso están conduciendo la primera temporada de Franco Mastantuono en España.

"Su entrenador y su equipo lo están llevando muy bien. Le están dando muchos minutos y los está sabiendo aprovechar. Es un chico joven que hay que llevarlo de la manera que lo está llevando su club. Y nosotros lo mismo", expresó Scaloni durante una conferencia de prensa, previa al partido amistoso con Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami.

Pese a las buenas sensaciones que le ha dejado el volante ofensivo de 18 años que ha llegado al Real Madrid procedente del River Plate, Scaloni no garantizó que salga a la cancha en el partido contra la Vinotinto, o frente a Puerto Rico el 13 de octubre en el Soldier Field de Chicago.

"Si creemos que tiene que jugar, jugará. Está bien, con ganas. Seguro alguno de los dos partidos juegue. O los dos. Estamos contentos con su proyección. No hay que olvidar la edad que tiene", expresó.

La presencia del capitán de la Albiceleste, Lionel Messi, así como la del guardameta Emiliano Martínez y Marcos Acuña también fueron asuntos durante la comparecencia ante la prensa.

"Hemos hablado con él, como hemos hablado con todos. Todavía no hemos decidido el equipo", manifestó al aludir al Diez.

"Es evidente que me gustaría probar diferentes alternativas porque son partidos para eso, siempre respetando al rival", agregó.