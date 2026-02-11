El Barcelona es mayúsculamente superior que el Atlético de Madrid sobre la cancha

Héctor Cantú

Barcelona y Atlético de Madrid se medirán por un boleto a la final de la Copa del Rey en una eliminatoria a ida y vuelta que en los últimos años se ha convertido en una constante.

Esta será la décima ocasión que ambos equipos se enfrenten en un partido por el boleto al partido por el título del torneo de Su Majestad, donde el balance favorece al Barcelona con 7 eliminatorias a su favor por solo dos de los colchoneros.

Y ese número podría incrementarse en esta edición, sobre todo por la gran diferencia que existe entre el desempeño de ambos equipos en lo que va de la temporada.

Los números fríos reflejan una superioridad absoluta del equipo culé sobre los colchoneros. Mientras el Barcelona promedia 2.74 goles por encuentro, los de la capital española alcanzan 1.65 tantos por encuentro.

En cuanto a tiros al arco efectivos, el Barcelona también se lleva la partida con 7.35 por cada 90 minutos, dos disparos más de los que promedia el Atlético de Madrid.

Donde el actual campeón de la Copa del Rey es absolutamente abrumador es en acciones ofensivas con 355 contra las 289 que ha conseguido el equipo de Diego Simeone.

Los únicos rubros donde el Atlético suele ser mejor que el cuadro blaugrana es en la zona defensiva con mayor cantidad de balones recuperados, intercepciones, y pases largos acertados, lo que permite tener mayor profundidad en sus ataques.

En concreto y de acuerdo a los números de Comparisonator, el Barcelona es superior que su rival en turno en la ofensiva, defensiva y pases. Solo los Indios superan a los culés en duelos, lo que refleja mayor precisión pero poca precisión para aprovechar esta ventaja con jugadas ofensivas.