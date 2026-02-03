Endrick sigue imparable con el Olympique de Lyon

Redacción FOX Deportes

Endrick continúa haciendo la diferencia, esta vez marcó en los octavos de final de la Copa de Francia, lo que significó su cuarto gol desde su cesión al Olympique de Lyon.

El brasileño ganó el esférico en los linderos del área y remató de primera intención. El zurdazo salió elevado y con mucha potencia, dejando sin oportunidad a Maxime Hautbois, a pesar de su espectacular lance.

Fue el primer tanto del Lyon, que hasta el 80’ buscó por todos los medios doblegar al Stade Lavallois, de la Ligue 2; en el tiempo de compensación Afonso Moreira puso el 2-0 definitivo y, con ello, el pase a cuartos de final de la Copa de Francia para los de casa.

Cabe señalar que Endrick prendió las alarmas al 83’ tras quedar tendido en el césped, visiblemente dolido. Hasta lo momento se desconoce si es algo de gravedad.