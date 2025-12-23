Endrick llega a Lyon para ser titular

Oscar Sandoval

Endrick comenzará a entrenar con Olympique de Lyon a partir del próximo viernes 26 de diciembre y tendrá una semana para competir por el puesto de titular, desde su llegada corre con ventaja porque su nivel estaría por encima del de sus compañeros.

Olympique de Lyon está a 10 puntos de distancia con Lens que lidera la Ligue 1 y su debilidad está en la parte ofensiva, suma 22 goles en 16 jornadas y es el equipo con menos anotaciones entre los primeros nueve lugares de la tabla general.

El goleador del club en liga es el mediocampista Pavel Sulc quien registra seis tantos ante el bajo rendimiento de Martín Satriano, el argentino tardó siete juegos en estrenarse esta campaña y aunque se destapó con un doblete ante Nantes, de nuevo suma 163 minutos sin gol.

Endrick tomó un master en los últimos años con Real Madrid y a sus 19 años está listo para encabezar el ataque del conjunto francés, en el conjunto ‘Merengue’ tuvo pocas oportunidades, pero cuando apareció dijo presente y en Lyon tendrá minutos asegurados porque está claro que el equipo necesita gente nueva y un '9' de peso en ataque.