Endrick es de "clase mundial" en el futbol francés

Héctor Cantú

En menos de un mes, Endrick, jugador del Real Madrid que fue cedido al Olympique de Lyon, se ha ganado los aplausos en el futbol francés con grandes actuaciones, coronadas con lo logrado el fin de semana pasado.

Tanto que la prensa gala ha catalogado sus actuaciones sobre el terreno de juego como un trabajo de “clase mundial”, más, luego del triplete que consiguió en la goleada de 5-2 sobre Metz.

En apenas tres, el sudamericano ya marcó cuatro goles y colaboró con una asistencia en poco más de 200 minutos de juego, registros muy alejados de los que consiguió con el Real Madrid cuando defendía sus colores.

Con el equipo español nunca marcó triplete. Su mejor partido fue en los octavos de final de la Copa del Rey de la temporada anterior, cuando marcó un doblete.

La necesidad de tener minutos sobre la cancha era imperante para una de las joyas del futuro de la ‘Canarinha’ y en el OL ha encontrado el ritmo necesario para recuperar el nivel que lo llevó al futbol europeo.

Endrick tendrá más reflectores en la Europa League el próximo jueves antes de medirse, en la Ligue 1 al Lille Olympique Sporting Club.