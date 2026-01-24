Endrick marcó su primer hat-trick con Olympique de Lyon en la Ligue 1

Redacción FOX Deportes

Endrick ha caído de pie en la Ligue 1, en la que apenas ha participado en tres encuentros con Olympique de Lyon y este domingo se destapó con su primer hat-trick en el futbol francés ante Metz.

La victoria del Lyon fue casi una anécdota por la irrupción de Endrick. El cambio del conjunto francés es más que fructífero. Antes contaba con el uruguayo Martín Satriano y ahora es Endrick el encargado de engrosar las estadísticas anotadoras del equipo dirigido por Paulo Fonseca.

El atacante cedido por el Real Madrid celebró el 0-1, el 1-4 y el 2-5. Y el primero, en el minuto diez, será el más recordado, porque abrió el marcador con un toque sutil que podría haber firmado el mismo Ronaldo Nazario.

Endrick encontró su hueco con astucia, entre los defensores del Metz, con potencia e instinto. Recibió un pase de Corentin Tolisso desde la línea de fondo y, con la zurda, picó un poquito la pelota para superar al meta Jonathan Fischer.

Metz se hundió con el primer gol del brasileño. No tardó en encajar el segundo, obra de Ruben Kluivert en el minuto 16. El tercero fue para Tyler Morton con un disparo desde fuera del área al que contestó Koffi Kuao para anotar el 1-3 en una de las pocas alegrías del Metz, totalmente sometido por el Lyon.

Endrick marcó su segundo gol, el Lyon echó el freno de mano en la segunda parte, encajó otro tanto (obra de Diallo) y el brasileño cerró su partidazo provocando un penalti que él mismo transformó, cerró su exhibición y su equipo se llevó una victoria con la que se asentó en la cuarta y última posición con acceso a la próxima edición de la Champions League.