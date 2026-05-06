¡Ya se supo! Toluca reveló quién le dio permiso de usar a sus seleccionados

Enrique Gómez

Con la seguridad de que no incurrió en ningún abuso, pero afectado por el permiso revocado de la Federación Mexicana de Futbol, el Toluca buscará la remontada contra Los Angeles FC.

Los ‘Diablos Rojos’ informaron que Jesús Gallardo y Alexis Vega no jugarán el partido de vuelta por las semifinales de la Copa de Campeones de CONCACAF, pese a que Antonio Mohamed sí los tenía contemplados, gracias a que con anticipación se buscó el aval de los directivos de la Selección Mexicana.

A través de un comunicado, el equipo mexiquense aseguró que fue “la máxima autoridad de la Liga MX y la FMF” (quién más que Mikel Arriola) quien validó este recurso que se presentó desde antes de que iniciaran las competencias en 2026, pues se sabían con posibilidad reales de estar en la Liguilla y en las semifinales de la ‘Concachampions’, tal como está sucediendo.

“El Toluca actuó en todo momento conforme al acuerdo en la asamblea de dueños”, aclaró el club con un boletín en redes sociales, donde aseguró que empezó a gestionar este ‘amparo’ desde hace meses, pero ante “el reciente comunicado de la Federación Mexicana de Futbol”, el club decidió apoyar al Tri aun en contra de sus propios intereses, pues estos jugadores ya no podrán ser reemplazados y el, equipo deberá salir con dos huecos en el plantel.

El mismo día que el equipo enfrenta al LAFC con la obligación de remontar un 2-1 en contra en el Estadio Nemesio Diez para así citarse con Tigres en la final, el Toluca envió un comunicado donde se deslinda de haber actuado con deslealtad con los otros equipos que cedieron a sus jugadores y se resignaron a jugar la Liguilla con ellos, tal como fue el caso de Chivas, cuya protesta e influencia finalmente provocó la revocación del permiso otorgado al cuadro escarlata únicamente para afrontar la ‘Concachampions’.

¿Podrá Toluca concentrarse en la CONCACAF y concretar la primera final mexicana desde el 2021?