Todo o nada para Toluca frente a San Diego FC

EFE

Toluca, campeón del futbol mexicano, recibirá este miércoles al San Diego FC de la MLS, obligado a ganar para acceder a los cuartos de final de la Copa de Campeones CONCACAF.

Después de perder 3-2 ante un rival que jugó casi 80 minutos con un hombre menos en la cancha y al final del partido con dos, el Toluca necesitará mostrar el futbol que le permitió ganar los dos últimos campeonatos de la Liga MX para vencer a un rival incómodo, que en el choque de ida fue superior.

El del miércoles fue el peor partido de lo que va del año para el Toluca porque, además de ser incapaz de ganar o empatar con superioridad en la cancha, perdió por una grave lesión al centrocampista Marcel Ruiz, uno de sus titulares inamovibles.

El entrenador Antonio Mohamed guardó a algunas de sus principales figuras el pasado sábado en el torneo de liga, lo cual le costó no poderle ganar al Atlas, con el que empató 1-1. A cambio de eso, el estratega tendrá frescos este miércoles a sus principales jugadores.

San Diego FC, dirigido por Mikey Varas, va en el tercer lugar de la clasificación de la conferencia oeste de la MLS y saldrá a detener a un Toluca que tendrá en el portugués Paulinho a su principal arma ofensiva.

Paulinho hace una buena dupla en la delantera con el seleccionado mexicano Alexis Vega, recuperado de una cirugía. Mohamed apostará al buen funcionamiento del ataque encabezado por ellos, aunque estará atento a no dejar espacios que le permitan al San Diego FC a hacer daño.

El ganador de la serie enfrentará en cuartos de final al mejor entre el LA Galaxy y el Mt. Pleasant, de Jamaica.