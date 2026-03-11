Tigres, goleado, blanqueado y casi eliminado en Cincinnati

Enrique Gómez

Los dos últimos finalistas de la Liga MX fueron avergonzados en la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF, sobre todo en el caso de Tigres; goleado y blanqueado como visitante.

Y es que, aunque la derrota 3-0 ya es bastante penosa, el hecho de no haber anotado gol de visitante es aún más lapidario, pues las anotaciones fuera de casa siguen siendo el principal criterio de desempate en este torneo, por lo que, si el rival marca uno en el ‘Volcán’, los de la ‘U’ deberán ganar por cuatro.

Incontestable triunfo del FC Cincinnati en el TQL Stadium.

Poco le duró a Tigres la emoción por la victoria de último minuto (con gol de último minuto del cuarentón legendario Andre-Pierre Gignac) en el clásico regio del fin de semana, pues encajó una derrota que lo encamino inequívocamente a una eliminación prematura en este torneo internacional, el cual, ciertamente, nunca ha sido su fuerte.

Tigres with a mistake in the back and Kévin Denkey capitalizes on it to give @fccincinnati the lead 👏 pic.twitter.com/UFKFj6p063 — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 13, 2026

Así fueron los goles de este partido de ida celebrado en Ohio:

· 1-0 (5’): Nahuel Guzmán ‘despejó’ a los pies de un rival, después Kévin Denkey no perdonó

· 2-0 (54’): Contraataque a toda velocidad, pase filtrado a Tom Barlow y definición ante el arquero

· 3-0 (83’): Otro desdoble que acabó en los pies de Denkey, quien tampoco falló contra el portero

El partido de vuelta se jugará el jueves 19 de marzo en Nuevo León y aunque nadie duda que Tigres pueda ganar, hacerlo por tres goles (o por cuatro si llega a recibir al menos una anotación de este rival que ya lo castigó fuertemente) parece mucho pedir hasta para una de las mejores plantillas de México.

Toluca y Tigres, equipos que disputaron la final del pasado Apertura 2025, recibieron tres goles en la ida de los octavos de final, pero mientras que el conjunto 'escarlata' al menos pudo responder con dos anotaciones, el equipo de Guido Pizarro se fue en blanco, lo que confirma su mal momento en este 2026, más allá del triunfo que enloqueció a su afición el fin de semana pasada contra Monterrey, otro club lleno de dudas y que perdió en la 'CONCA'.

Pese a que fue el mejor equipo de la Liga MX en la década pasada, eso de la ‘Concachampions’ no es la especialidad de Tigres; de hecho, solo la ha ganado una vez en su historia y sucedió en 2020.