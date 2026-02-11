¿Qué le falta al futbol hondureño para trascender en la Concacaf?

EFE

El uruguayo Eduardo Espinel, entrenador del Olimpia hondureño, reconoció este miércoles que al fútbol de su país le falta organización para competir ante rivales como el América mexicano en la Copa de Campeones de la Concacaf.



"En el fútbol hondureño falta mejor organización en la liga, presupuestos y otras cosas. Nosotros, para jugar este año y enfrentar la Concacaf, trabajamos apenas siete días desde el final del torneo pasado al inicio de este. No hay un equipo en el mundo que en siete días esté preparado para enfrentar un semestre", afirmó el técnico.

Espinel habló luego de la eliminación de su equipo en la primera ronda del certamen de Concacaf por el América, con el que hoy empató sin goles en el juego de vuelta, luego de caer 1-2 en el partido de ida de la semana pasada.



"No es excusa, pero es una regla que se cumple cuando las condiciones son estas; no teníamos la preparación adecuada para una competencia de esta magnitud. A eso se suma que no hicimos un partido excelente ante un equipo que es de los favoritos para ser campeón", subrayó.



Según el estratega, además de la falta de infraestructura, otro de los problemas que ha detectado en el fútbol hondureño es la falta de fortaleza mental.



"Hay que apostar a poder competir con mayor mentalidad. En el fútbol hondureño debemos saber que en el campo son 11 contra 11, que se puede pelear a pesar de tener menor calidad, pero con fuerza mental. Ese es el gran pendiente del fútbol hondureño, fortalecer la mentalidad de sus jugadores", puntualizó.

Eduardo Espinel dijo que el plan que tenían se plasmó en el campo; ser precavidos para no recibir más daño.



"No creo que nos faltó arriesgar más. Nos faltó soltarnos con el balón, pero era complicado quitarle el balón al América, el plan era que cuando ellos tuvieran la pelota no nos llegaran, por eso no arriesgamos en todo el partido; no tuvimos la efectividad para hacerlo", reconoció.



A pesar de la eliminación, el estratega elogió la entrega de sus jugadores.



"De todas maneras nos vamos tristes, pero nos brindamos en la cancha, no tengo duda de que los muchachos dejaron todo, aunque como ya dije, no nos alcanzó", concluyó.