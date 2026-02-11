A diferencia de Pumas, América nunca ha sido eliminado a la primera en CONCACAF

Enrique Gómez

Es verdad que el América tiene una gran deuda internacional y que sus 10 años sin ser campeón de la Copa de Campeones de CONCACAF son intolerables, pero de ahí a que las Águilas queden eliminadas a la primera (como Pumas) hay una gran diferencia; de hecho, nunca ha pasado.

Y tras ganar 2-1 como visitante ante el Olimpia de Honduras, no parece que vaya a suceder ahora.

Cuando el equipo azulcrema ganó su última ‘Conca’ en la temporada 2015/16, el formato del torneo aún iniciaba con fase de grupos y proseguía con las eliminatorias. El modo de competencia cambió en 2018 (año en que las Águilas regresaron al torneo) a 100% de eliminatorias y desde entonces, el club capitalino siempre ha superado el primer corte, ya sea en primera ronda o en octavos de final.

¿Hasta dónde ha llegado el América después de que ganó su último título de CONCACAF?

2016/17: No participó

2018: Semifinales

2019: No participó

2020: Semifinales

2021: Final

2022: No participó

2023: No participó

2024: Semifinales

2025: Cuartos de final

2026: Concursando

Entonces, aunque el América sí que ha ido en fracaso tan fracaso para toda la exigencia que pregona, jamás ha incurrido en la vergüenza de irse eliminado en su presentación. Pero, también, dentro de esta travesía solo una vez estuvo realmente cerca de ser campeón, cuando terminó perdiendo la final contra Rayados. En el resto de las oportunidades siempre se ha quedado corto.

¿Hasta dónde llegará el equipo de André Jardine esta vez? El técnico ya admitió una “obsesión” de él y de sus jefes para ganar el torneo y, por ahora, parece bien encaminado a avanzar a los octavos de final.