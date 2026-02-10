América, obesionado confeso con la Copa de Campeones de CONCACAF

Enrique Gómez

Después de tantas derrotas internacionales, el verdadero reto del América está en ganar la Copa de Campeones de CONCACAF, pero por ahora, la tarea es completar la obra ante al Olimpia de Honduras.

Previo al partido de vuelta por la primera ronda del torneo, el técnico André Jardine admitió la deuda del equipo, de la cual él es responsable en gran parte, pues desde su llegada al equipo en el Apertura 2023, suma tres títulos de Liga MX, pero ningún éxito internacional; vaya, incluso falló en su intento de entrar al Mundial de Clubes, pese a que la FIFA lo metió de último momento a una ‘final’ de clasificación.

“Es unánime que tenemos el deseo de ver al América triunfar en este torneo internacional, para luego jugar en un Mundial de Clubes. Nos han dolido mucho las eliminaciones anteriores, es un torneo que se nos ha escapado, por lo que es una prioridad en la cabeza de este equipo”, aseguró el entrenador brasileño en la conferencia de prensa de cara al duelo que se celebrará en el Estadio Ciudad de los Deportes y donde su escuadra llegará con la ventaja de haber vencido 2-1 como visitante.

Respecto a los refuerzos que llegaron al club sobre el cierre del mercado de invierno, Jardine valoró las contrataciones de Vinícius Moreira de Lima y de Thiago Espinosa, quienes le darán fuerza y amplitud al equipo en sus declaradas intenciones de ganar tanto el torneo local (Clausura 2026) y el certamen de CONCACAF.

“A Lima lo conozco bastante, nos va a ayudar mucho. Sabe jugar en cualquier parte del medio campo, es un jugador de mucho criterio y calidad. Thiago es un lateral izquierdo que nos faltaba, tiene mucha llegada. Ambos nos permiten contar con equipo completo y fuerte para pelear por ambos torneos”, valoró el técnico, quien antes sumó a su plantel a Rodrigo Dourado y a Raphael Veiga.

Este 2026 se cumplen 10 años desde el último título de CONCACAF del equipo azulcrema, sin duda una sequía insoportable, incluso para una institución que ganó el histórico tricampeonato de liga entre 2023 y 2024.