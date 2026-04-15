¡Lo va a hacer! Marcel Ruiz regresará en plena ruptura de ligamentos

Enrique Gómez

Con el diagnóstico de ruptura de ligamento cruzado en su expediente, Marcel Ruiz está listo para ver minutos.

El Deportivo Toluca, que hace unas semanas anunció que su jugador padecía la lesión más temida por los futbolistas (la cual tiene un tiempo de recuperación de seis a ocho meses después de la operación), convocó al mediocampista mexicano para el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF contra el LA Galaxy y eso indica que el jugador está disponible.

¿Cómo es posible que un futbolista con los ligamentos rotos pueda ver actividad? No sería la primera vez que sucede, aunque, claro, no es una práctica recomendable ni común en el futbol profesional. El futbolista no ha reportado dolor en las últimas semanas, por lo que la institución decidió confiar en el propio juicio del propio elemento de 25 años y contemplarlo para este crucial partido por la ‘Concachampions’.

Va Marcel Ruiz a la banca para enfrentar al Galaxy. pic.twitter.com/65GGpqEiG6 — Rodolfo Landeros 🇲🇽 (@RodolfoLanderos) April 16, 2026

Ruiz, quien el 12 de marzo salió de cambio visiblemente afectado (aunque por su propio pie), luego de lesionarse la rodilla, se negó a la cirugía y optó por un tratamiento conservador para mantener sus esperanzas de jugar el próximo Mundial, sin embargo, el riesgo de una recaída es muy alto, así como la posibilidad de que la lesión se agrave. Pese a todas las advertencias, el jugador tomará la oportunidad.

El mediocampista sabe que antes de la lesión estaba viviendo su mejor momento y que tenía casi asegurada su convocatoria a la Copa del Mundo, por lo que quemará todas sus opciones antes de someterse a la cirugía que lo dejará fuera de circulación justo en el punto más alto de su carrera.

¿Podrá Ruiz regatear la ruptura de ligamento? Por lo pronto, ya fue considerado para volver a jugar y si puede hacerlo sin dolor, quizá logre convencer a la Selección Mexicana de que está en óptimas condiciones.