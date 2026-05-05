¿Hace cuánto que no hay una final 100% en la CONCACAF?

Enrique Gómez

Una final mexicana en la Copa de Campeones de CONCACAF no solo es muy posible, sino un acontecimiento común, por más de que en los últimos años se haya perdido un poco la tradición.

Con Tigres clasificado a la final tras la dominante eliminatoria contra el Nashville FC, Toluca podría concretar la octava final mexicana en los últimos 15 años; claro que para eso suceda, el equipo ‘escarlata’ deberá remontar la eliminatoria contra Los Angeles FC, que ganó 2-1 en el partido de ida.

Últimas finales entre equipos mexicanos:

· 2021: Monterrey vs América

· 2019: Monterrey vs Tigres

· 2017: Pachuca vs Tigres

· 2016: América vs Tigres

· 2014: Cruz Azul vs Toluca

· 2013: Monterrey vs Santos

· 2012: Monterrey vs Santos

Tigres, primer finalista de la Copa de Campeones y orgullo de la Liga MX Como siempre desde hace más de 20 años, hay un club mexicano en la final de la 'CONCA'

¿Será que Toluca y Tigres armarán la primera final mexicana en cinco años? Por lo menos, está confirmado que, como siempre desde 2005, por lo menos habrá un club de 'azteca' en la final por el campeonato de la CONCACAF. De esta manera, se podrá aspirar a mantener el dominio mexicano en este certamen, pues desde 2006 a 2025, solo una vez no se proclamó un club de la Liga MX, ¿verdad Pumas?

Salvo por la edición del 2022, los clubes mexicanos llevan 19 años ganando la ‘Concachampions’ y clasificando a los torneos intercontinentales de FIFA, por lo que, si avanza el Toluca esta noche, es seguro que la tradición continuará.