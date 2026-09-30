¡Revolución en CONCACAF! El Caribe ya supera a Centroamérica

Enrique Gómez

Al margen de las hegemonías norteamericanas, en el resto de CONCACAF se vive un golpe de estado.

La segunda fuerza de la confederación ya no está en Centroamérica sino en el Caribe. El primer aviso se dio en las eliminatorias a la Copa del Mundo y ahora el fenómeno es innegable.

En los primeros partidos por la Liga de Naciones, el pulso entre las históricas (pero estancadas) selecciones centroamericanas y los competidores caribeños lleva un ganador claro, por lo que se refuerza la teoría de Jacques Passy, técnico mexicano a cargo de Antigua y Barbuda, quien hace unos días aseguró que “hoy el Caribe está muy por encima de Centroamérica”.

¡Solo 1 mexicano entre los 11 jugadores mas valiosos de CONCACAF!

Clasificados al Mundial 2026:

· Panamá (único centroamericano)

· Curazao

· Haití

Enfrentamientos directos en las primeras dos jornadas de la Liga de Naciones:

· 7 victorias caribeñas

· 3 victorias centroamericanas

Las 10 mejores selecciones de CONCACAF fuera de las potencias norteamericanas:

· 46- Panamá

· 57- Costa Rica

· 66- Honduras

· 71- Jamaica

· 81- Curazao (Caribe)

· 83- Haití (Caribe)

· 95- Guatemala

· 101- El Salvador

· 103- Trinidad y Tobago (Caribe)

· 124- Surinam (Caribe)

Líderes de grupo en la Liga A de la Nations League:

· Curazao

· Surinam

· Haití

· Guatemala (único equipo centroamericano)

En cuanto al Ranking FIFA, las selecciones centroamericanas siguen mejor posicionadas, sin embargo, en términos prácticos y por lo que se ve en la cancha, el músculo caribeño da dado el golpe, pues ha ganado más enfrentamientos directos contra equipos continentales, además de que dos de sus selecciones clasificaron al Mundial y otro par se quedaron en el repechaje.

Cabe recordar que los mejores equipos de las eliminatorias en la Liga A de la Nations League clasifican directo a la Copa Oro, por lo que de momento solo Guatemala acompañaría a Panamá cómo centroamericanos en el gran gran torneo de selecciones de CONCACAF.

Hay un cambio de oposición muy claro en esta zona del mundo. Veremos si en algún punto llegan a sacudir a los ‘gigantes’ norteamericaos, México, Estados Unidos y Canadá.