Con Luis Fernando Tena, Guatemala se ilusiona para el 2030

EFE

La Selección de Guatemala encarará este mes la Liga de Naciones en uno de los momentos más sombríos de su historia futbolística, sin figuras de peso y con la resaca aún por la oportunidad de oro perdida de asistir al pasado Mundial en Estados Unidos, Canadá y México.

A ello se suma el mal momento de los clubes locales y su flojo desempeño en torneos internacionales, así como la falta de referentes, situación que anticipa un complicado paso por el torneo de selecciones de la CONCACAF.

La renovación del entrenador mexicano Luis Fernando Tena, confirmado este año en su puesto pese no poder clasificar al país al Mundial 2026, tampoco ha dejado satisfechos a los miles de aficionados que esperan un golpe de timón en el desempeño de la selección.

Desde que Tena aceptó renovar su contrato, Guatemala acumula 13 goles en contra y uno a favor en los tres partidos amistosos jugados este año: cayó 7-0 ante Argelia, 3-1 con República Checa y 3-0 con Ecuador.

Debido a los antecedentes, el panorama no es alentador para la Liga de Naciones, donde la selección quedó emparejada en el grupo B con El Salvador, Honduras, Jamaica, Martinica y Surinam.

Voto de confianza para Luis Fernando Tena en Guatemala El director técnico mexicano continuará al frente de la Selección centroamericana

En la actualidad, apenas dos habituales en las convocatorias de Tena militan en clubes extranjeros: el guardameta Nicholas Hagen en el Columbus Crew y el delantero Óscar Santis en el Brunei DPMM malayo.

Santis es, probablemente, el mejor futbolista guatemalteco de la actualidad, pero no ha tenido éxito en sus aventuras por el exterior con el Dinamo Tbilisi georgiano.

Además de la situación de Hagen y Santis, otros futbolistas que podrían considerarse como referentes, son los defensores José Pinto y Aaron Herrera, pero afrontan períodos de inactividad.

Tena prepara su convocatoria para los primeros partidos en la Liga de Naciones.

Guatemala debutará el 25 de septiembre en Kingston ante Jamaica, el día 28 recibirá a El Salvador y el 2 de octubre visitará a Surinam.

En Centroamérica, apenas Guatemala, Nicaragua y Belice nunca han asistido a una Copa del Mundo en categoría absoluta.

Gran parte de la afición considera que en las pasadas eliminatorias se perdió una gran oportunidad de acabar con dicha racha negativa al contar con un número histórico de selecciones de la CONCACAF en el Mundial.