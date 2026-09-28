Fue vapuleado 6-0, pero el 'Bolillo' Gómez se mantiene en su puesto

Reuters

El colombiano Hernán Darío "Bolillo" Gómez se mantendrá como director técnico de la selección de fútbol de El Salvador, por lo menos hasta el final de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf, en donde sufrió una abultada goleada, informó el miércoles el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), Yamil Bukele.

La "Selecta" -como se conoce a la selección centroamericana- perdió el lunes por 6-0 ante Guatemala en la segunda jornada del Grupo B de la Liga de Naciones, en un partido en el que los salvadoreños no tuvieron capacidad de reacción ante el embate de los guatemaltecos.

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Este viernes, La Selecta vuelve a jugar en casa y necesita del apoyo de todos.



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"Lo que sucedió el lunes nadie todavía lo entiende, es incomprensible. En todo momento van a haber caídas cambiemos o no cambiemos al cuerpo técnico", dijo Bukele en conferencia de prensa.

"El cuerpo técnico se queda con nuestra selección, para mí sería descabellado quitar al cuerpo técnico a dos días de un partido tan importante como el del viernes, hay que trabajar muchísimo. Bolillo dijo en la reunión que tuvimos: 'si yo no dejo a la selección en la Liga A yo mismo me voy el día martes', eso es lo que Bolillo puso sobre la mesa", agregó.

En su siguiente compromiso de la Liga de Naciones, El Salvador, que en su presentación ganó por 3-1 a Martinica, jugará el viernes como local ante Jamaica, y tres días después cerrará la fase de grupos visitando a Martinica.

Los equipos que finalicen en quinto y sexto lugar de cada uno de los dos grupos de la Liga A descenderán a la Liga B. El Salvador, que registra tres puntos, ocupa el penúltimo lugar de su grupo, solo por arriba de Martinica que no ha sumado.

Guatemala impone condiciones y se lleva los tres puntos ?? pic.twitter.com/AHD8QQckut — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) September 29, 2026

Surinam con seis unidades, y Guatemala, Honduras y Jamaica con tres cada uno, se ubican por arriba de los salvadoreños.

"Bolillo está por un reto personal, no se trata de dinero, hoy por hoy el entrenador se queda hasta el día martes. Su reto es dejarlo en la Liga A, debe de tener buenos resultados en los próximos partidos y haré la evaluación en el momento indicado", puntualizó Bukele.