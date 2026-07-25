Con zapatazo salvador, Chivas rescató el triunfo ante Juárez

Redacción FOX Deportes

El Estadio Akron fue testigo de un triunfo agónico de Chivas 1-0 sobre FC Juárez. Cuando el partido agonizaba, Roberto 'Piojo' Alvarado apareció para conectar un zapatazo salvador.

El balón sacudió la red e hizo retumbar las gradas con una anotación que rompió el cero.Ese zurdazo agónico resolvió un duelo trabado y selló una victoria vital frente a su afición.

¡HASTA EL FINAL CONTIGO, REBAÑO! ¡ESTE ES EL GOL DEL 'PIOJO' QUE NOS DA LOS PRIMEROS 3 PUNTOS DEL TORNEO! 🔥 pic.twitter.com/bzEDpMYs3v — CHIVAS (@Chivas) July 26, 2026

Durante gran parte del encuentro, la escuadra rojiblanca había chocado contra un equipo que se defendió hasta los dientes. Los Bravos cerraron los caminos, apretaron la marca y desesperaron por momentos al Rebaño.

El reloj avanzaba implacable y el empate sin goles parecía un destino inevitable en Zapopan.

Sin embargo, la insistencia tapatía encontró premio en la última jugada de peligro de la noche. Con este resultado, el Rebaño Sagrado escala posiciones para meterse de lleno en la parte alta .

Por su parte, FC Juárez estanca su camino en la parte baja de la clasificación general. El tropezón complica las aspiraciones de los fronterizos en su lucha por puestos de reclasificación.

El impacto del tanto del 'Piojo' cambió drásticamente el semblante de todo el estadio. Más allá de la cosecha en la tabla, la anotación significó un tanque de oxígeno puro. Alvarado asumió el liderazgo del equipo en el momento de mayor presión para marcar la diferencia.