Guadalajara presentó a sus embajadores mundialistas

EFE

Los mundialistas Andrés Guardado, Carlos Salcido y Pavel Pardo, encabezan el grupo de embajadores que promoverán a Guadalajara como una de las 16 sedes del Mundial 2026.

En la ceremonia de presentación de las figuras también fueron dados a conocer entre los principales promotores del Mundial en Guadalajara los medallistas olímpicos de clavados Germán Sánchez y Alejandra Orozco.

En el Estadio Guadalajara, que albergará cuatro encuentros del Mundial, Jurgen Mainka, Chief Officer de México del Mundial 2026, explicó que incluir a estas celebridades del deporte es una forma de reconocer su trayectoria y de promover la cultura y las tradiciones de Guadalajara y su estado, Jalisco.

"Celebra una historia de éxito de 27 individuos orgullosamente jaliscienses que han inspirado a millones a soñar. Leyendas que, por sus acciones dentro y fuera de la cancha, del green, de la pista de tartán, la alberca olímpica y de la fosa de clavados, han puesto el nombre de esta sede en alto", aseguró.

Señaló que las embajadoras y los embajadores se suman a la tarea de que México organice una de las mejores Copas Mundiales de fútbol de la historia.

"Hoy, junto con nuestros embajadores, tenemos el compromiso de unir generaciones a través de una pasión compartida por el fútbol, eliminar fronteras y demostrarle al mundo lo afortunados que somos de ser mexicanos y ser sede de un Mundial", agregó.

En el grupo de embajadores están también los mexicanos mundialistas Ignacio 'Nacho' Calderón, Fernando Quirarte, Javier Hernández y Oswaldo Sánchez.

El grupo de representantes de la sede de Guadalajara incluye también a la nadadora Haideé Aceves, medallista de plata en los Juegos paralímpicos de París 2024; a Iván García, medalla de plata en clavados en Londres 2012, y a José Manuel 'Chepo' de la Torre, quien ha dirigido a diversos equipos de futbol mexicano.

En octubre pasado, la golfista Lorena Ochoa, ex número uno de la LPGA, había sido también nombrada una de las embajadoras de Guadalajara.

En el Estadio Guadalajara se jugarán, entre otros, los partidos México-Corea, el 18 de junio, y Uruguay-España, el 26 del mismo mes.