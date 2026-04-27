Vincent Kompany sin miedo para enfrentar al Paris Saint-Germain

EFE

El entrenador del Bayern Munich, Vincent Kompany, dijo este lunes que el Paris Saint-Germain, su rival en las semifinales de la Champions League, “es un reto enorme”, pero remarcó que a su equipo le “gustan” los desafíos y está preparado para hacer frente al vigente campeón de Europa.

“El PSG es un reto enorme, el reto más grande posible, pero nos gustan los retos. Tenemos hambre y queremos lo que ellos tienen” (...) Hemos progresado mucho. Si hay un equipo capaz de enfrentar este duelo somos nosotros”.

No es una final anticipada para él. “Aún quedan cuatro equipos que pueden aspirar al título. Nos espera un partido tremendamente duro. Son capaces de impedir que el rival desarrolle su juego. El PSG es como una tormenta que se te echa encima”, advirtió el técnico, que destacó la labor de Luis Enrique: “Está haciendo un trabajo increíble. No me sorprendió que ganaran la Champions League”.

Kompany no podrá estar este martes en el banquillo por sanción, por ciclo de tarjetas amarillas. La última la vio en cuartos de final contra el Real Madrid. “Estaré en alguna parte de la tribuna, en algún sitio en el estadio, no lo conozco demasiado", explicó.

El entrenador dijo que, en último término, el partido lo decidirá el talento de los futbolistas.

“Lo primordial es la calidad de los jugadores. Podemos hablar sobre goles y filosofar sobre el juego. Pero necesitas jugadores que metan el balón en la portería, un portero que haga paradas y defensas que defiendan. Lo demás sólo es tema para debates. Lo que necesitas es calidad y eso es algo que tenemos".

El Bayern llega al duelo ante el PSG tras nueve victorias consecutivas en tres competiciones distintas.