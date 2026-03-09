Turquía, un terreno prohibido para el Liverpool

Héctor Cantú

Doce temporadas después, el Galatasaray regresa a una instancia de eliminación directa en la UEFA Champions League y lo hará ante uno de los rivales más incómodos del futbol europeo.

El Liverpool, uno de los clubes con mejor rendimiento en el futbol europeo será el sinodal que ponga a prueba al cuadro turco que, en el enfrentamiento de ida, jugará como local.

Y es allí donde están puestas las esperanzas del ‘Gala’ que ha hecho del estadio Ali-Sami, uno de los inmuebles más difíciles de conquistar.

Y es que el Liverpool, que no pasa por el mejor de sus momentos, apenas ha conseguido una victoria en sus últimas siete apariciones en el país turco.

El Galatasaray y el Beskitas se han impuesto en par de ocasiones, además del Trabzonspor que también derrotó a los Reds, resultados que se suman al empate ante el propio Galatasaray en la edición 2002.

Al único equipo que ha podido vencer el cuadro inglés es al Trabznospor con un marcador de 2-1 logrado en la edición de 2010.

En esta misma edición ambos equipos se vieron las caras y la victoria fue para los turcos gracias a un gol de Victor Osimhen desde el manchón penal, una historia que el Liverpool no quiere volver a sufrir.