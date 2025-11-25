Redacción FOX Deportes
Thibaut Courtois no jugará ante Olympiacos
El portero causó baja de último minuto.
En medio de la turbulencia, el Real Madrid tendrá que sortear el partido ante Olympiacos de la Jornada 5 de la Champions League sin Thibaut Courtois.
El club confirmó que el portero será baja de último momento debido a “un proceso vírico gastrointestinal” y su regreso a las canchas dependerá de su evolución.
De esta manera, Xabi Alonso convocó a Andriy Lunin, Fran González y Javi Navarro para viajar a Grecia en busca de su cuarto triunfo en la presente edición de la competencia y su primero desde octubre, cuando se impusieron a la Juventus.
El Real Madrid marcha en octavo sitio con nueve puntos y una diferencia de goles de +6. Bayern Munich es líder con 12 unidades.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT