Thibaut Courtois no jugará ante Olympiacos

Redacción FOX Deportes

En medio de la turbulencia, el Real Madrid tendrá que sortear el partido ante Olympiacos de la Jornada 5 de la Champions League sin Thibaut Courtois.

El club confirmó que el portero será baja de último momento debido a “un proceso vírico gastrointestinal” y su regreso a las canchas dependerá de su evolución.

De esta manera, Xabi Alonso convocó a Andriy Lunin, Fran González y Javi Navarro para viajar a Grecia en busca de su cuarto triunfo en la presente edición de la competencia y su primero desde octubre, cuando se impusieron a la Juventus.

El Real Madrid marcha en octavo sitio con nueve puntos y una diferencia de goles de +6. Bayern Munich es líder con 12 unidades.