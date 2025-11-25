Real Madrid con una defensa improvisada en la Champions League

Oscar Sandoval

Xabi Alonso tendrá que improvisar en defensa para enfrentar a Olympiacos en la Champions League, las bajas cambiaron los planes del técnico quien no pudo recuperar a tiempo a Dean Huijsen y Antonio Rüdiger por lo que Aurélien Tchouaméni jugará como central.

Seis de las siete bajas que presentará el conjunto ‘Merengue’ en Grecia serán en la primera línea del equipo, desde la portería con Thibaut Courtois y en cada posición de la defensa habrá cambios y futbolistas como Trent Alexander-Arnold deberán de dar un paso al frente.

Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Huijsen, Rüdiger y Franco Mastantuono se sumaron al portero belga y quedaron fuera de la convocatoria para el compromiso de este miércoles en el Pireo.

Andriy Lunin estará bajo los tres postes luego de la ausencia del ‘1’ y en defensa jugarían Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Tchouaméni y Álvaro Carreras. Los problemas no terminan para Xabi Alonso.