Thibaut Courtois defiende a Vinícius y 'condena' a Prestianni

Redacción FOX Deportes

Tan inaceptable es un insulto homofóbico como uno racista, así que no hay manera de excusar las acciones de Gianluca Prestianni, quien dijo "maricón" a Vinícius, antes de, supuestamente, haberlo llamado "mono". Al menos así lo ve el potero del Real Madrid Thibaut Courtois.

El belga dijo creer "al cien por cien" en la palabra de su compañero Vinícius, quien denunció insultos racistas por parte del argentino Prestianni, jugador del Benfica.

"Me parece igual de grave si son insultos homofóbicos. He visto las imágenes de la grada durante el partido y es deporable ver eso en un estadio. Te puede caer mejor o peor un jugador, pero hacer eso (gestos de mono) es lamentable. No sé si el Benfica lo ha lamentado o no. Ha dicho que va a perseguir a los aficionados que hicieron gestos de mono, pero creo que hay muchas cosas que no se han hecho bien",lamentó el arquero de 33 años.

"Tanto el racismo como la homofobia no podemos aceptarlo nunca. Es igual de fuerte el insulto. Si al decir eso Prestianni no se tapó la boca, tapándosela creo que sí lo dijo", añadió en referencia a unas imágenes iniciales en la celebración de Vinícius en la que el jugador del Benfica le llama presuntamente "maricón", antes de taparse la boca con la camiseta y realizar los descalificativos que activaron el protocolo antirracismo.

"Ha hecho miles de batallas en el campo, con defensas rivales ha tenido muchos piques y jamás ha dicho algo así. Creo en Vini al cien por cien pero como (Prestianni) se ha tapado la boca con la camiseta nunca lo podrenos saber. El Benfica defiende a su jugador y mucho más no podemos hacer nosotros. Será la UEFA la que decida", añadió.

Pero, en caso de que prospere el recurso presentado por el Benfica y Prestianni pueda jugar el partido de vuelta por la Champions League ante el Real Madrid, ¿los jugadores merengues saludarán al futbolista? "No lo hemos hablado los jugadores, veremos lo que decidiremos como equipo si ocurre".