Publicación: miércoles 29 de abril de 2026

Héctor Cantú

Temor en el Atlético de Madrid por la lesión de Julián Álvarez

El equipo colchonero, en alerta por las dolencias de su referente y goleador

El Atlético de Madrid tiene las alarmas encendidas luego del juego de ida de las semifinales de la Champions League donde empató a un tanto contra el Arsenal.

Julián Álvarez, autor del tanto del empate y su máximo goleador, sufrió una lesión que, tiene preocupada a la plantilla de cara al partido de vuelta que se disputará en suelo inglés.

Julián Álvarez y el gol con el que superó a Lionel Messi en la Champions League

Julián llegó a la marca de 25 goles en Champions League en 41 partidos y superó a Leo Messi (42) como el sudamericano en llegar a esa marca goleadora en menos partidos
Julián llegó a la marca de 25 goles en Champions League en 41 partidos y superó a Leo Messi (42) como el sudamericano en llegar a esa marca goleadora en menos partidos
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Aunque Julián abandonó el terreno de juego y las instalaciones del Metropolitano por su propio pie, el cuerpo médico no descarta un esguince de tobillo para el internacional argentino.

Será hasta este jueves cuando, pasadas las horas, se le practique los estudios médicos pertinentes y se determine la gravedad del esguince.

En caso de que sea un grado menor, Julián podrá recuperarse y llegar al partido de vuelta. El problema es que los exámenes evidencien una lesión más compleja y el Atlético de Madrid tenga que ir a buscar el boleto a la final de la Champions League sin su hombre gol.

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