Julian Brandt, el elegido para sustituir a Antoine Griezmann

Héctor Cantú

El Atlético de Madrid tiene claro el camino que debe seguir para no sufrir la partida de Antoine Griezmann, quien dejará al equipo colchonero al terminar la temporada.

El equipo de la capital española ha seguido los pasos del futbolista del Borussia Dortmund, Julian Brandt, quien quedará libre al finalizar la temporada.

Borussia Dortmund presiona más que nunca por la Bundesliga

Aunque hay varios equipos interesados en los servicios del futbolista alemán, como la Roma, el Bayer Leverkusen y el Arsenal, todo parece indicar que el Atlético lleva ventaja para cerrar la operación.

Brandt, quien llegó al equipo amarillo en 2019, jugaría por primera vez fuera del futbol alemán, en su carrera profesional a los 29 años de edad.

Además de la posición que desempeña sobre el terreno de juego, Julain Brandt gusta por los números ofensivos que aporta. Con el Dortmund consiguió 57 goles y 69 asistencias durante el tiempo en el que defendió su camiseta.