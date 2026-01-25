Julian Brandt, ideal para Real Madrid en todos sentidos

Oscar Sandoval

Unos de los problemas que presentó Real Madrid durante la etapa de Xabi Alonso fue la falta de un futbolista que pudiera ser la conexión entre el mediocampo y el ataque.

Jugadores como Jude Bellingham, Franco Mastantuono o Arda Güler pueden realizar esa labor, sin embargo, hay un futbolista en el mercado como agente libre y que podría cumplir con esa tarea con creces, Julian Brandt.

Brandt termina contrato con Borussia Dortmund a final de temporada y será uno de los protagonistas el próximo verano, en el equipo alemán se convirtió en una pieza importante en los últimos años y brilló hace dos temporadas para llevarlo a la final de la Champions League.

Las condiciones futbolísticas del alemán de 29 años hacen falta en el conjunto ‘Merengue’, su posición ideal es como mediocentro ofensivo y podría ser el enlace que se necesita en el Santiago Bernabéu, además le daría libertad a otros jugadores de rendir en donde mejor lo hacen.

Real Madrid tendría un mediocampo de ensueño con Aurelien Tchoaumeni como pivote defensivo, con la pareja Bellingham-Güler como interiores y Brandt de mediapunta jugando por detrás de Kylian Mbappé y Vinícius Jr.

Los parámetros de Comparisonator señalan que el ‘10’ del Dortmund alcanzaría un total de 23 pases por partido, 18 con éxito y un promedio de 0.27 de pases clave. Entre las estadísticas del mediocampista resalta el 100% de pases inteligentes exitosos.

Brandt que registra 90 asistencias y 70 goles en 368 partidos que ha disputado en la Bundesliga, es internacional con Alemania y tiene un valor de 20 millones de euros en Transfermarkt, pero el Madrid lo tendría disponible a coste cero.