Real Madrid presiona a Barcelona por el liderato de La Liga

Oscar Sandoval

Real Madrid derrotó 2-0 a Villarreal y se colocó en el primer puesto de La Liga con 51 puntos, dos más que Barcelona que está obligado a ganar ante Levante para recuperar la posición de honor, la pelea por el título está cantada y lo mejor está por venir.

Villarreal no fue capaz de lastimar al conjunto ‘Merengue’ cuando fue superior y fallar ante un rival como el equipo blanco es dar ventaja, controló los primeros minutos de juego y compitió de igual a igual con la defensa como su punto fuerte.

El ‘Submarino Amarillo’ llegó al descanso con buenas sensaciones, sin embargo, estas se diluyeron al inicio del segundo tiempo luego de recibir un gol al 47. Vinícius Júnior desbordó por la banda izquierda y metió un balón retrasado en donde apareció el principio de acierto y error.

Pape Gueye intentó cortar el esférico, pero lo dejo a disposición de Kylian Mbappé quien marcó a placer para adelantar a los visitantes que dieron el golpe final sobre la hora con otro tanto del francés quien cobró un penal a lo Panenka para llegar a 21 goles en liga y darle el liderato a los ‘Merengues’.