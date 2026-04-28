Julián Alvarez intentará terminar con su sequía ante Arsenal en la Champions League

Redacción FOX Deportes

A pesar de haber firmado 138 goles a nivel de clubes, a Julián Alvarez se le resiste la portería de Arsenal, ya que en sus cinco enfrentamientos previos, tanto con Manchester City como con Atlético de Madrid, no fue capaz de marcar, ni de asistir.

La 'Araña', máximo goleador rojiblanco en la Champions League, tendrá una nueva oportunidad de poner fin a su sequía cuando Arsenal visite el Metropolitano en la ida de semifinales de la Liga de Campeones.

El argentino, a pesar de las molestias que no le permitieron estar contra Athletic, está listo para jugar desde el inicio con la tarea de cosechar un buen resultado que les haga viajar con ventaja a Londres y seguir soñando con la 'Orejona'.

"Estoy al cien por ciento", señaló el delantero en la rueda de prensa antes del enfrentamiento ante el conjunto londinense que se mantiene invicto en el torneo, pero que llega en su peor momento de la temporada.

La aportación de Alvarez en la máxima competición de clubes europeos ha sido decisiva con nueve goles que le colocan como cuarto máximo goleador y que ha permitido a los rojiblancos acceder a las semifinales casi una década después.

Sus tres goles en la eliminatoria contra Tottenham en octavos de final y su gol de falta ante Barcelona en la ida de los cuartos lideraron al Atlético hasta la penúltima ronda, instancia en la que el argentino tratará de conseguir su primera aportación de gol ante los 'Gunners'.