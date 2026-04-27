Publicación: lunes 27 de abril de 2026

EFE

Julián Álvarez regresa al "cien por ciento" contra el Arsenal

El delantero del Atlético de Madrid regresa de cara al duelo de la Champions League.

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, está al “cien por ciento” para jugar el partido de ida de las semifinales de la Champions League contra el Arsenal en el estadio Metropolitano, según confirmó este lunes el futbolista.

“Estoy al cien por ciento”, zanjó en su segunda respuesta en la rueda de prensa de este lunes en el Centro Deportivo de Majadahonda, antes del entrenamiento vespertino.

El atacante no jugó por precaución el pasado sábado contra el Athletic Club, cuando empezó en el banquillo y no dispuso de ningún minuto, pero estará listo para jugar desde el principio en el choque de este miércoles en el máximo torneo europeo, en el que ha marcado nueve goles en esta temporada.

Poesía pura el gol de Julián Álvarez para desarmar al Barcelona

Julián Álvarez le marcó por cuarta ocasión al Barcelona en su carrera. Es el primero en Champions League.
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